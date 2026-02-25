Определились четыре из восьми участников 1/8 финала Лиги чемпионов из раунда плей-офф

Во вторник, 24 февраля, определились четыре команды, которые примут участие в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Победы в двухматчевых противостояниях в рамках плей-офф главного клубного турнира Европы одержали «Атлетико», «Байер», «Ньюкасл» и «Будё-Глимт».

Таким образом, данные четыре команды продолжат борьбу за титул на стадии 1/8 финала, где присоединятся к восьми сильнейшим командам общего этапа. Напрямую туда вышли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Оставшиеся четыре путёвки в этап из 16 команд будут разыграны в среду, 25 февраля. За них поборются «Аталанта» с дортмундской «Боруссией», «Ювентус» с «Галатасараем», «ПСЖ» с «Монако» и мадридский «Реал» с «Бенфикой».