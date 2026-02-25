Скидки
Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 24 февраля, календарь, таблица

Комментарии

Во вторник, 24 февраля, состоялись четыре ответных стыковых матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 24 февраля:

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:1;
«Байер» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:0;
«Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:2;
«Интер» (Италия) — «Будё-Глимт» (Норвегия) — 1:2.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский клуб «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Топ-события среды: хоккей, лыжи и биатлон на ОИ-2026, Лига чемпионов, теннис и баскетбол
