Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 24 февраля, календарь, таблица

Во вторник, 24 февраля, состоялись четыре ответных стыковых матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 24 февраля:

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:1;

«Байер» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:0;

«Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:2;

«Интер» (Италия) — «Будё-Глимт» (Норвегия) — 1:2.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский клуб «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.