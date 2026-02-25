Скидки
Прошлогодний финалист Лиги чемпионов «Интер» не смог выйти в 1/8 финала этого розыгрыша

Итальянский «Интер» уступил норвежскому «Будё-Глимт» по сумме двух матчей со счётом 2:5 (1:3, 1:2) в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, прошлогодний финалист соревнований не смог дойти до стадии 1/8 финала главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

В решающем матче прошлого лигачемпионского розыгрыша «нерадзурри» с разгромным счётом 0:5 уступили «Пари Сен-Жермен». Отметим, для «Будё-Глимт» выход в 1/8 финала главного еврокубка — высшее достижение в истории данного соревнования.

В 1/8 финала «Будё-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».

5 фактов о Лиге чемпионов:

