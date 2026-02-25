Скидки
Александр Сёрлот установил историческое достижение для игроков «Атлетико» в Лиге чемпионов

Комментарии

Норвежский нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот забил три мяча в ворота бельгийского «Брюгге» (4:1) в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, установив историческое для красно-белых достижение, ранее никому не покорявшееся в главном еврокубке. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23'     1:1 Ордоньес – 36'     2:1 Кардозо – 48'     3:1 Сёрлот – 76'     4:1 Сёрлот – 87'    

По информации источника, 30-летний норвежец стал первым игроком в истории «Атлетико», оформившим хет-трик во встрече плей-офф Лиги чемпионов. При этом отмечается, что Сёрлот лишь второй футболист в истории «матрасников», которому удалось поразить ворота соперника трижды за один матч Лиги чемпионов с учётом группового этапа. Ранее это достижение установил хорват Марио Манджукич в ноябре 2014 года во встрече 5-го тура группового этапа с греческим «Олимпиакосом» (4:0).

Сёрлот провёл в этом сезоне за клуб 36 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал одну результативную передачу.

