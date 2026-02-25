Александр Сёрлот установил историческое достижение для игроков «Атлетико» в Лиге чемпионов

Норвежский нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот забил три мяча в ворота бельгийского «Брюгге» (4:1) в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, установив историческое для красно-белых достижение, ранее никому не покорявшееся в главном еврокубке. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, 30-летний норвежец стал первым игроком в истории «Атлетико», оформившим хет-трик во встрече плей-офф Лиги чемпионов. При этом отмечается, что Сёрлот лишь второй футболист в истории «матрасников», которому удалось поразить ворота соперника трижды за один матч Лиги чемпионов с учётом группового этапа. Ранее это достижение установил хорват Марио Манджукич в ноябре 2014 года во встрече 5-го тура группового этапа с греческим «Олимпиакосом» (4:0).

Сёрлот провёл в этом сезоне за клуб 36 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал одну результативную передачу.