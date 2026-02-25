Два россиянина окажутся в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Норвежский «Будё-Глимт» по сумме двух матчей со счётом 2:5 (1:3, 1:2) одолел итальянский «Интер» в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, российский голкипер норвежцев Никита Хайкин вместе со своей командой прошёл в 1/8 финала главного еврокубкового турнира.

Это значит, что в 1/8 финала Лиги чемпионов точно попадут две команды, за которые выступают россияне. Помимо «Будё-Глимт», точно известно, что в следующей стадии соревнования сыграет либо «Пари Сен-Жермен» с голкипером Матвеем Сафоновым, либо «Монако» с полузащитником Александром Головиным.

Парижане и монегаски встречаются друг с другом в стыках, поэтому победитель двухматчевого противостояния точно окажется в числе 16 сильнейших клубов Европы нынешнего сезона. Первый матч между двумя командами из Лиги 1 завершился победой «ПСЖ» со счётом 3:2. Ответная игра пройдёт в Париже сегодня, 25 февраля.

В 1/8 финала «Будё-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».