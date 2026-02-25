Скидки
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» установил уникальное достижение для клубов не из топ-5 лиг в ЛЧ в XXI веке

Норвежский «Будё-Глимт» по сумме двух матчей со счётом 2:5 (1:3, 1:2) переиграл итальянский «Интер» в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, «Будё-Глимт» установил уникальное достижение для клубов не из топ-5 чемпионатов в главном еврокубковом турнире в XXI веке.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Будё-Глимт» — первая команда за пределами пяти ведущих европейских лиг, которая выиграла четыре матча подряд в рамках Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов УЕФА против соперников из этих лиг сильнейших лиг Европы — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Последним клубом, которому удавалось подобное был «Аякс» в сезоне-1971/1972. Тогда нидерландский клуб выиграл Кубок европейских чемпионов.

Напомним, помимо двух матчей с «Интером», ранее норвежский клуб победил «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1) в рамках 7-го и 8-го туров общего этапа Лиги чемпионов соответственно.

