«Карабах» установил антирекорд Лиги чемпионов всех времён

Азербайджанский «Карабах» проиграл «Ньюкасл Юнайтед» по сумме двух матчей со счётом 3:9 (1:6, 2:3) в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и установил антирекорд главного еврокубкового турнира всех времён по пропущенным голам за сезон. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, всего за восемь матчей общего этапа и две встречи стыкового раунда Лиги чемпионов «Карабах» пропустил 30 голов. Это больше, чем любая другая команда за весь сезон на турнире. Ранее никогда ни одна команда не пропускала столько мячей за сезон в ЛЧ.

Соперником «Ньюкасла» в 1/8 финала турнира станет «Челси» или «Барселона».