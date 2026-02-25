Скидки
«Потрогали, поле идеальное». Хайкин ответил на шутку тренера «Интера» про качество газона

Комментарии

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

— Перед матчем тренер «Интера» Киву шутил, что футболисты «Будё» наконец-то потрогают натуральный газон. Как вам газон на «Сан-Сиро»?
— Потрогали, поле идеальное (улыбается). Мы и сами любим играть на натуральном, но на севере Норвегии, к сожалению, это тяжело сделать. Из-за этого мы играем на искусственном. Атмосфера была потрясающей. Мы выступали пять лет назад здесь против «Милана». Тогда было без болельщиков, сегодня с болельщиками. Был рад почувствовать атмосферу, — сказал Хайкин в эфире Okko Спорт.

Отметим, норвежский клуб по сумме двух матчей сенсационно выбил итальянский гранд со счётом 5:2 (3:1, 2:1) и вышел в 1/8 финала, где может сыграть с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».

Прошлогодний финалист Лиги чемпионов «Интер» не смог выйти в 1/8 финала этого розыгрыша
