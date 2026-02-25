Никита Хайкин назвал главный фактор победы над «Интером» в стыковом раунде Лиги чемпионов

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин объяснил, за счёт чего удалось победить миланский «Интер» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

— Почему вы отказались от короткого розыгрыша мяча от ворот? В первом матче вы так играли.

— Мы решили не рисковать, особенно 20 минут первого тайма. Могли сыграть лучше в плане розыгрыша мяча, но, мне кажется, это сработало. Я считаю, что наша оборона стала залогом победы. Мы сделали свою работу, чему я очень рад, — сказал Хайкин в эфире Okko Спорт.

Отметим, норвежский клуб по сумме двух матчей сенсационно выбил итальянский гранд со счётом 5:2 (3:1, 2:1) и вышел в 1/8 финала, где может сыграть с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».