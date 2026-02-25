Никита Хайкин назвал главный фактор победы над «Интером» в стыковом раунде Лиги чемпионов
Поделиться
Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин объяснил, за счёт чего удалось победить миланский «Интер» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58' 0:2 Эвьен – 72' 1:2 Бастони – 76'
— Почему вы отказались от короткого розыгрыша мяча от ворот? В первом матче вы так играли.
— Мы решили не рисковать, особенно 20 минут первого тайма. Могли сыграть лучше в плане розыгрыша мяча, но, мне кажется, это сработало. Я считаю, что наша оборона стала залогом победы. Мы сделали свою работу, чему я очень рад, — сказал Хайкин в эфире Okko Спорт.
Отметим, норвежский клуб по сумме двух матчей сенсационно выбил итальянский гранд со счётом 5:2 (3:1, 2:1) и вышел в 1/8 финала, где может сыграть с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
03:55
-
03:22
-
03:02
-
02:43
-
02:38
-
02:26
-
02:18
-
01:58
-
01:46
-
01:25
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:39
-
00:39
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:18
-
00:18
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 24 февраля 2026
-
23:59
-
23:51
-
23:48
-
23:48
-
23:47
-
23:42
-
23:33
-
23:30
-
23:28