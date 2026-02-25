Скидки
Интер — Будё-Глимт, видеообзор стыкового матча Лиги чемпионов, счёт 1:2, Хёуге, Эвьен, Бастони, Хайкин, 24 февраля 2026

Видеообзор сенсационной победы «Будё-Глимт» с Хайкиным над «Интером» в стыке ЛЧ
Комментарии

Накануне состоялся ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли итальянский «Интер» и норвежский «Будё-Глимт». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержала норвежская команда. Игра состоялась на стадионе «Сан Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    


Голами в составе победителей отличились Йенс Петтер Хёуге (1+1) и Хокон Эвьен. У хозяев единственный мяч в сетку ворот российского голкипера Никиты Хайкина забил Алессандро Бастони. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/8 финала «Будё-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Будё-Глимт» установил уникальное достижение для клубов не из топ-5 лиг в ЛЧ в XXI веке
