Видеообзор сенсационной победы «Будё-Глимт» с Хайкиным над «Интером» в стыке ЛЧ

Накануне состоялся ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли итальянский «Интер» и норвежский «Будё-Глимт». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержала норвежская команда. Игра состоялась на стадионе «Сан Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане.



Голами в составе победителей отличились Йенс Петтер Хёуге (1+1) и Хокон Эвьен. У хозяев единственный мяч в сетку ворот российского голкипера Никиты Хайкина забил Алессандро Бастони. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/8 финала «Будё-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».