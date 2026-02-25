Скидки
Никита Хайкин объяснил, как удалось обыграть «Ман Сити», «Атлетико» и «Интер» в ЛЧ

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о победах над большими командами в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Напомним, в четырёх крайних матчах соревнования норвежская команда дважды одолела миланский «Интер» (3:1 и 2:1) в рамках стыкового раунда плей-офф главного еврокубка, а также переиграла «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1) в 7-м и 8-м турах общего этапа ЛЧ соответственно.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

— «Сити», «Атлетико», «Интер», вы очень крутые. А есть какая-то черта в вашей игре, которая вам нравится особенно?
— Мы не боимся играть в наш футбол, мы идём до конца. Мы обороняемся все вместе, атакуем все вместе, боремся друг за друга. Мы не меняем нашу игру под соперника кардинально, и в этом весь кайф нашего футбола, — сказал Хайкин в эфире Okko Спорт.

Отметим, норвежский клуб впервые в истории вышел в 1/8 финала, где может сыграть с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».

Видеообзор сенсационной победы «Будё-Глимт» с Хайкиным над «Интером» в стыке ЛЧ
