Никита Хайкин объяснил, как удалось обыграть «Ман Сити», «Атлетико» и «Интер» в ЛЧ

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о победах над большими командами в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Напомним, в четырёх крайних матчах соревнования норвежская команда дважды одолела миланский «Интер» (3:1 и 2:1) в рамках стыкового раунда плей-офф главного еврокубка, а также переиграла «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1) в 7-м и 8-м турах общего этапа ЛЧ соответственно.

— «Сити», «Атлетико», «Интер», вы очень крутые. А есть какая-то черта в вашей игре, которая вам нравится особенно?

— Мы не боимся играть в наш футбол, мы идём до конца. Мы обороняемся все вместе, атакуем все вместе, боремся друг за друга. Мы не меняем нашу игру под соперника кардинально, и в этом весь кайф нашего футбола, — сказал Хайкин в эфире Okko Спорт.

Отметим, норвежский клуб впервые в истории вышел в 1/8 финала, где может сыграть с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».