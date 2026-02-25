Скидки
Тренер «Интера» Киву назвал причины поражения от «Будё‑Глимт» в стыковых матчах ЛЧ

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Будё‑Глимт» (1:2). По итогам двухматчевого противостояния «нерадзурри» проиграли со счётом 2:5 и покинули турнир.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

«Мы много старались против хорошо организованной команды. Мы не открыли счёт, и им стало психологически проще. Мне не к чему придраться — ребята выложились полностью и отдали все силы. Мы огорчены, потому что хотели пройти дальше. Остаётся только поздравить соперника. Огорчение вызывает и сам результат, и вылет из турнира. Возможно, если бы мы первыми забили, сумели бы их прижать. «Будё» надёжно оборонялись и контролировали ход игры. Во втором тайме у нас не хватило сил, и мы пропустили дважды», — приводит слова Киву пресс-служба УЕФА.

Норвежский клуб впервые в истории вышел в 1/8 финала, где может сыграть с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».

