Flashscore: Хайкин получил вторую самую высокую оценку в команде в матче ЛЧ с «Интером»

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил неплохую оценку в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Интером» (2:1). Об этом сообщает статистический портал Flashscore.

По данным портала, оценка Хайкина составляет 7,6. Это второй результат в команде вместе с защитником Фредриком Шёвольдом. Лучшим игроком команды по оценке Flashscore стал автор гола и передачи Йенс Петтер Хёуге. Среди всех футболистов матча выше всех оценён итальянский полузащитник «Интера» Федерико Димарко (8,2). Второй — защитник «нерадзурри» Алессандро Бастони (8,1).

Фото: Flashscore

Отметим, другие порталы оценили игру Хайкина ниже. Несмотря на четыре сейва, Whoscored поставил россиянину оценку 7,2. По данным Sofascore, 30-летний голкипер и вовсе сыграл на 6,9.

Фото: Whoscored

Фото: Sofascore

Напомним, норвежский клуб впервые в истории вышел в 1/8 финала, где может сыграть с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом».