Семшов объяснил, почему ЦСКА проводит лучшее трансферное окно за последнее время

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о переходах игроков ЦСКА, объяснив, почему армейцы проводят лучшее трансферное окно за последнее время.

«Для ЦСКА это лучшее трансферное окно за последнее время. Они взяли футболистов на все проблемные места, которые у них были. При этом пришли сильные игроки. Лусиано в последнее время не играл в «Зените», но он адаптирован к чемпионату. Про Баринова не буду говорить. Защитник из Матеус Рейс «Спортинга» играл в Лиге чемпионов», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место. Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием 33-летнего бывшего полузащитника «Барселоны», «Ливерпуля» и «Баварии» Филиппе Коутиньо.

