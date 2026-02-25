Скидки
Стали известны 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментарии

Во вторник, 24 февраля, стали известны ещё четыре клуба, прошедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

По итогам ответных матчей стыкового раунда плей-офф главного еврокубка в 1/8 финала вышли английский «Ньюкасл Юнайтед», норвежский «Будё-Глимт», испанский «Атлетико» и немецкий «Байер». В среду пройдут оставшиеся матчи плей-офф, по итогам которых будут известны все 16 участников следующей стадии: «Аталанта» сыграет с «Боруссией» (первый матч завершился со счётом 0:2), «ПСЖ» — «Монако» (первый матч — 3:2), «Реал» — «Бенфика» (первый матч — 1:0), «Ювентус» — «Галатасарай» (первый матч — 2:5).

Ранее по итогам общего этапа напрямую в 1/8 финала вышли «Барселона», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».

Жеребьёвка 1/8 финала состоится в пятницу, 27 февраля.

