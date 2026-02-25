Трезольди: в прошлом году играл во втором дивизионе Германии, а сейчас провожу матч ЛЧ

Немецкий нападающий «Брюгге» Николо Трезольди высказался о поражении от «Атлетико» (1:4) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Мы провели очень хороший первый тайм, и для меня лично это был потрясающий опыт. В прошлом году я играл во втором дивизионе Германии, а сейчас провожу матч Лиги чемпионов здесь, перед почти 70 000 болельщиков. Это был прекрасный опыт, и мы многому научимся благодаря ему», — приводит слова Трезольди официальный сайт УЕФА.

Первый матч между бельгийцами и мадридцами закончился со счётом 3:3, во второй игре испанский клуб разгромил соперника со счётом 4:1. На стадии 1/8 финала «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».