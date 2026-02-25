Скидки
Трезольди: в прошлом году играл во втором дивизионе Германии, а сейчас провожу матч ЛЧ

Немецкий нападающий «Брюгге» Николо Трезольди высказался о поражении от «Атлетико» (1:4) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23'     1:1 Ордоньес – 36'     2:1 Кардозо – 48'     3:1 Сёрлот – 76'     4:1 Сёрлот – 87'    

«Мы провели очень хороший первый тайм, и для меня лично это был потрясающий опыт. В прошлом году я играл во втором дивизионе Германии, а сейчас провожу матч Лиги чемпионов здесь, перед почти 70 000 болельщиков. Это был прекрасный опыт, и мы многому научимся благодаря ему», — приводит слова Трезольди официальный сайт УЕФА.

Первый матч между бельгийцами и мадридцами закончился со счётом 3:3, во второй игре испанский клуб разгромил соперника со счётом 4:1. На стадии 1/8 финала «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».

