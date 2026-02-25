Трезольди: в прошлом году играл во втором дивизионе Германии, а сейчас провожу матч ЛЧ
Поделиться
Немецкий нападающий «Брюгге» Николо Трезольди высказался о поражении от «Атлетико» (1:4) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23' 1:1 Ордоньес – 36' 2:1 Кардозо – 48' 3:1 Сёрлот – 76' 4:1 Сёрлот – 87'
«Мы провели очень хороший первый тайм, и для меня лично это был потрясающий опыт. В прошлом году я играл во втором дивизионе Германии, а сейчас провожу матч Лиги чемпионов здесь, перед почти 70 000 болельщиков. Это был прекрасный опыт, и мы многому научимся благодаря ему», — приводит слова Трезольди официальный сайт УЕФА.
Первый матч между бельгийцами и мадридцами закончился со счётом 3:3, во второй игре испанский клуб разгромил соперника со счётом 4:1. На стадии 1/8 финала «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
05:28
-
04:40
-
04:29
-
04:22
-
04:16
-
03:55
-
03:22
-
03:02
-
02:43
-
02:38
-
02:26
-
02:18
-
01:58
-
01:46
-
01:25
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:39
-
00:39
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:18
-
00:18
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 24 февраля 2026
-
23:59
-
23:51
-
23:48
-
23:48