Статистика вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в победном матче с «Интером» в ЛЧ
Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле весь ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с миланским «Интером», в котором норвежская команда победила в гостях со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58' 0:2 Эвьен – 72' 1:2 Бастони – 76'
В этой встрече 30-летний голкипер совершил шесть спасений и пропустил один мяч. В активе вратаря итальянцев Яна Зоммера три сейва, при этом в его ворота было забито два гола.
Благодаря домашней победе над «Интером» со счётом 3:1 и успеху в ответной игре (2:1) «Будё-Глимт» стал победителем в двухматчевом противостоянии (суммарный счёт 5:2) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Видео: Хайкин показал, как «Будё-Глимт» отмечал победу в чемпионате
