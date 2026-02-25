Статистика вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в победном матче с «Интером» в ЛЧ

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле весь ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с миланским «Интером», в котором норвежская команда победила в гостях со счётом 2:1.

В этой встрече 30-летний голкипер совершил шесть спасений и пропустил один мяч. В активе вратаря итальянцев Яна Зоммера три сейва, при этом в его ворота было забито два гола.

Благодаря домашней победе над «Интером» со счётом 3:1 и успеху в ответной игре (2:1) «Будё-Глимт» стал победителем в двухматчевом противостоянии (суммарный счёт 5:2) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

