Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор разгрома «Атлетико» с хет-триком Сёрлота над «Брюгге» в стыке ЛЧ

Видеообзор разгрома «Атлетико» с хет-триком Сёрлота над «Брюгге» в стыке ЛЧ
Комментарии

25 февраля состоялся ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Норвегия). Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала испанская команда, в первой встрече была зафиксирована ничья — 3:3. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23'     1:1 Ордоньес – 36'     2:1 Кардозо – 48'     3:1 Сёрлот – 76'     4:1 Сёрлот – 87'    

У победителей хет-триком отметился Александр Сёрлот, ещё один мяч забил Джонни Кардозо.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Хоэль Ордоньес.

Права на трансляции матчей Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Соперником «Атлетико» в 1/8 финала турнира станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм Хотспур».

Материалы по теме
Трезольди: в прошлом году играл во втором дивизионе Германии, а сейчас провожу матч ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android