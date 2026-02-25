Видеообзор разгрома «Атлетико» с хет-триком Сёрлота над «Брюгге» в стыке ЛЧ

25 февраля состоялся ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Норвегия). Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала испанская команда, в первой встрече была зафиксирована ничья — 3:3. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

У победителей хет-триком отметился Александр Сёрлот, ещё один мяч забил Джонни Кардозо.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Хоэль Ордоньес.

Права на трансляции матчей Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Соперником «Атлетико» в 1/8 финала турнира станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм Хотспур».