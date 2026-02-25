Видеообзор разгрома «Атлетико» с хет-триком Сёрлота над «Брюгге» в стыке ЛЧ
25 февраля состоялся ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Норвегия). Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала испанская команда, в первой встрече была зафиксирована ничья — 3:3. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23' 1:1 Ордоньес – 36' 2:1 Кардозо – 48' 3:1 Сёрлот – 76' 4:1 Сёрлот – 87'
У победителей хет-триком отметился Александр Сёрлот, ещё один мяч забил Джонни Кардозо.
В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Хоэль Ордоньес.
Права на трансляции матчей Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Соперником «Атлетико» в 1/8 финала турнира станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм Хотспур».
