Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Грусть, ведь мы хотели достойно конкурировать». Тренер «Брюгге» — о матче с «Атлетико»

«Грусть, ведь мы хотели достойно конкурировать». Тренер «Брюгге» — о матче с «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко высказался о поражении от «Атлетико» (1:4) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23'     1:1 Ордоньес – 36'     2:1 Кардозо – 48'     3:1 Сёрлот – 76'     4:1 Сёрлот – 87'    

«У меня смешанные чувства. Грусть, ведь мы хотели достойно конкурировать. Мы были уверены, что сможем это сделать, и у нас получалось на протяжении 45 минут. Грустно, но я также очень горжусь своей командой за те 45 минут. Во втором тайме мы облегчили им задачу, они смогли проводить контратаки. Поздравляю «Атлетико». Надеюсь, мы сможем вернуться в следующем году», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.

На стадии 1/8 финала «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».

Материалы по теме
Видео
Видеообзор разгрома «Атлетико» с хет-триком Сёрлота над «Брюгге» в стыке ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android