«Грусть, ведь мы хотели достойно конкурировать». Тренер «Брюгге» — о матче с «Атлетико»
Главный тренер «Брюгге» Иван Леко высказался о поражении от «Атлетико» (1:4) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23' 1:1 Ордоньес – 36' 2:1 Кардозо – 48' 3:1 Сёрлот – 76' 4:1 Сёрлот – 87'
«У меня смешанные чувства. Грусть, ведь мы хотели достойно конкурировать. Мы были уверены, что сможем это сделать, и у нас получалось на протяжении 45 минут. Грустно, но я также очень горжусь своей командой за те 45 минут. Во втором тайме мы облегчили им задачу, они смогли проводить контратаки. Поздравляю «Атлетико». Надеюсь, мы сможем вернуться в следующем году», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.
На стадии 1/8 финала «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».
