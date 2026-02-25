«Грусть, ведь мы хотели достойно конкурировать». Тренер «Брюгге» — о матче с «Атлетико»

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко высказался о поражении от «Атлетико» (1:4) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«У меня смешанные чувства. Грусть, ведь мы хотели достойно конкурировать. Мы были уверены, что сможем это сделать, и у нас получалось на протяжении 45 минут. Грустно, но я также очень горжусь своей командой за те 45 минут. Во втором тайме мы облегчили им задачу, они смогли проводить контратаки. Поздравляю «Атлетико». Надеюсь, мы сможем вернуться в следующем году», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.

На стадии 1/8 финала «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».