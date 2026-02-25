Игрок «Локомотива» Бакаев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказал своё мнение по поводу возможного изменения лимита на игроков-иностранцев в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Сейчас под цель воспитать молодых игроков хотят ужесточить лимит. Ты думаешь, это верный путь?

— Считаю, что в этом был смысл, когда нас только отстранили. Четыре года назад был хороший шанс довериться молодым россиянам, даже ценой лимита. Как бы там ни было, я всё равно буду бороться за место в составе. Но в период без еврокубков это было бы оправданно. Дай бог, нас скоро вернут, и, если бы этим все озаботились, мы бы получили большое количество классных молодых ребят, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Текущий формат лимита на легионеров разрешает клубам РПЛ заявить на сезон не более 13 игроков-иностранцев, при этом одновременно находиться на поле могут не более восьми из них.

