Зелимхан Бакаев: кайфую от процесса в «Локомотиве». Давно сборы так быстро не пролетали

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал о своих ощущениях от нахождения в составе железнодорожников.

— Почему именно здесь всё сошлось?
— Русский костяк. В таком коллективе приятно. Я уж не говорю о том, что состав сам по себе сильный. Я каждый день иду на работу с пониманием, что хорошо проведу на ней время. Вот взять зимние сборы: у меня давно не было сборов, которые бы так быстро проходили. Они, конечно, тяжёлые, но пролетают стремительно – от процесса я кайфую. В один день поймал себя на мысли, где-то на втором сборе: «Как будто только вчера приехали, а уже пять дней прошло. Скоро домой», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

29-летний Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента в июле 2025 года.

Видео: Зелимхан Бакаев забил мяч за «Аль-Вахду» дальним ударом

