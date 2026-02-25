Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау: для нас выход в 1/8 финала ЛЧ — огромное достижение

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о победе над «Карабахом» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Для нас выход в 1/8 финала ЛЧ — огромное достижение. Мне очень понравился новый формат. Я считаю его замечательным. Мы отлично показали себя в напряженных матчах. Не думаю, что сегодня мы показали выдающуюся игру, но я очень рад, что мы победили. С кем бы не пришлось встречаться в следующем раунде, нас ждет потрясающий матч. Эта победа даст новый импульс и зарядит нас перед следующим противостоянием», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

Соперником «Ньюкасла» в 1/8 финала турнира станет «Челси» или «Барселона».