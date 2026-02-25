Скидки
Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау: для нас выход в 1/8 финала ЛЧ — огромное достижение

Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о победе над «Карабахом» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Тонали – 4'     2:0 Жоэлинтон – 6'     2:1 Дуран – 51'     3:1 Ботман – 52'     3:2 Джафаргулиев – 57'    

«Для нас выход в 1/8 финала ЛЧ — огромное достижение. Мне очень понравился новый формат. Я считаю его замечательным. Мы отлично показали себя в напряженных матчах. Не думаю, что сегодня мы показали выдающуюся игру, но я очень рад, что мы победили. С кем бы не пришлось встречаться в следующем раунде, нас ждет потрясающий матч. Эта победа даст новый импульс и зарядит нас перед следующим противостоянием», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

Соперником «Ньюкасла» в 1/8 финала турнира станет «Челси» или «Барселона».

