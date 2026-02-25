Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау: для нас выход в 1/8 финала ЛЧ — огромное достижение
Поделиться
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о победе над «Карабахом» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Тонали – 4' 2:0 Жоэлинтон – 6' 2:1 Дуран – 51' 3:1 Ботман – 52' 3:2 Джафаргулиев – 57'
«Для нас выход в 1/8 финала ЛЧ — огромное достижение. Мне очень понравился новый формат. Я считаю его замечательным. Мы отлично показали себя в напряженных матчах. Не думаю, что сегодня мы показали выдающуюся игру, но я очень рад, что мы победили. С кем бы не пришлось встречаться в следующем раунде, нас ждет потрясающий матч. Эта победа даст новый импульс и зарядит нас перед следующим противостоянием», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.
Соперником «Ньюкасла» в 1/8 финала турнира станет «Челси» или «Барселона».
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
06:51
-
06:44
-
06:31
-
06:24
-
05:50
-
05:43
-
05:38
-
05:28
-
04:40
-
04:29
-
04:22
-
04:16
-
03:55
-
03:22
-
03:02
-
02:43
-
02:38
-
02:26
-
02:18
-
01:58
-
01:46
-
01:25
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:39
-
00:39
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:18
-
00:18