Видеообзор победы «Ньюкасла» над «Карабахом» в стыковом матче ЛЧ
25 февраля состоялся ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл» (Англия) и «Карабах» (Азербайджан). Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала английская команда, в первой встрече она также оказалась сильнее — 6:1. Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Тонали – 4' 2:0 Жоэлинтон – 6' 2:1 Дуран – 51' 3:1 Ботман – 52' 3:2 Джафаргулиев – 57'
У победителей забитыми мячами отметились Сандро Тонали, Жоэлинтон и Свен Ботман.
В составе гостей голы записали на свой счёт Камило Дуран и Элвин Джафаргулиев.
Права на трансляции матчей Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Соперником «Ньюкасла» в 1/8 финала турнира станет «Челси» или «Барселона».
