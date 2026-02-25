Скидки
Тренер «Байера»: выбор между «Баварией» и «Арсеналом» просто бесподобен

Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн высказался о ничьей с «Олимпиакосом» (0:0) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и о возможных соперниках в следующем раунде.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция

«Мы очень рады выходу в 1/8 финала. Но сыграли недостаточно хорошо. Начиная с 25-й минуты, «Олимпиакос» почувствовал, что может что-то предпринять в атаке. Мы не планировали много обороняться в этом матче, но нам пришлось, и мы хорошо с этим справились. Возможно, нам немного не хватило энергии, которую нужно восстановить. Выбор между «Баварией» и «Арсеналом» просто бесподобен — это две лучшие команды Европы. «Арсеналу» потребовались годы, чтобы достичь нынешнего уровня, а «Бавария» вовсе не нуждается в представлении здесь, в Германии. Нас ждет трудная задача, но мы хотим её решить», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

По итогам двух игр «фармацевты» вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Арсеналом» или «Баварией».

