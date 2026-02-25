Видеообзор нулевой ничьей между «Байером» и «Олимпиакосом» в стыковом матче ЛЧ

25 февраля состоялся ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Байер» (Германия) и «Олимпиакос» (Греция). Матч закончился со счётом 0:0, в первой встрече немецкая команда оказалась сильнее — 2:0. Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.

Права на трансляции матчей Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По итогам двух игр «фармацевты» вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Арсеналом» или «Баварией».

По результатам общего этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков и заняла 18-е место. Немецкий клуб заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.