Эдуард Мор: у «Локомотива» вся надежда будет на тренерский гений Галактионова

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах московского «Локомотива» в весенней части сезона-2025/2026.

«Вся надежда будет на тренерский гений Галактионова. Он раскрывает футболистов, в которых никто не верит. Не очень понятно, как проявит себя Вера. Уход Баринова недооценивается. Эта потеря помешает им бороться за тройку», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона «Локомотив» занимает в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги третье место, набрав 37 очков в 18 матчах. В зимнее межсезонье железнодорожников покинул многолетний капитан команды — опорный полузащитник Дмитрий Баринов.

