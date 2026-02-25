Скидки
Престианни столкнулся с оскорблениями в Мадриде перед матчем с «Реалом»

Нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни оказался в центре нового скандала накануне ответного стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом».

Игрок подвергся словесным нападкам возле отеля в Мадриде, куда лиссабонцы прибыли перед встречей с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Группа фанатов мадридского клуба встретила игроков «Бенфики», а в адрес Престианни они выкрикивали: «Сукин сын!»

Ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека, организация изучает данный эпизод. Отмечалось, что Престианни оскорбил Винисиуса, прикрыв рот футболкой, что затрудняет анализ происшествия.

Престианни намерен заявить, что Винисиус первым назвал его гномом — The Times
