Престианни столкнулся с оскорблениями в Мадриде перед матчем с «Реалом»

Нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни оказался в центре нового скандала накануне ответного стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом».

Игрок подвергся словесным нападкам возле отеля в Мадриде, куда лиссабонцы прибыли перед встречей с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Группа фанатов мадридского клуба встретила игроков «Бенфики», а в адрес Престианни они выкрикивали: «Сукин сын!»

Ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека, организация изучает данный эпизод. Отмечалось, что Престианни оскорбил Винисиуса, прикрыв рот футболкой, что затрудняет анализ происшествия.