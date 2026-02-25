«Будё» выбил «Интер» из ЛЧ, Крупицкая выиграла разделку 10 км на ЧР. Главное к утру
Победа «Будё-Глимт» с Хайкиным в составе над миланским «Интером» и сенсационный выход норвежцев в 1/8 финала Лиги чемпионов, победа Евгении Крупицкой на первом лыжном соревновании в текущем году — ЧР-2026 — гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин, победа российского теннисиста Андрея Рублёва в первом круге турнира ATP-500 в Дубае. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Будё-Глимт» с Хайкиным в составе победил «Интер» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Евгения Крупицкая выиграла разделку на 10 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
- Андрей Рублёв уверенно обыграл Руае в первом круге турнира ATP-500 в Дубае.
- «Атлетико» обыграл «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, у Сёрлота — хет-трик.
- «Локомотив» обыграл московское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.
- «Ньюкасл» одержал победу над «Карабахом» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- «Бруклин» продлил неудачную серию поражением от «Далласа», у Егора Дёмина три очка.
- Анастасия Захарова обыграла Мэри Стояну в первом круге турнира WTA-250 в Остине.
- Анна Блинкова проиграла Иве Йович в первом круге турнира WTA-250 в Остине.
- «Байер» дома не смог победить «Олимпиакос», но вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Материалы по теме
Комментарии