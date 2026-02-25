«Будё» выбил «Интер» из ЛЧ, Крупицкая выиграла разделку 10 км на ЧР. Главное к утру

Победа «Будё-Глимт» с Хайкиным в составе над миланским «Интером» и сенсационный выход норвежцев в 1/8 финала Лиги чемпионов, победа Евгении Крупицкой на первом лыжном соревновании в текущем году — ЧР-2026 — гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин, победа российского теннисиста Андрея Рублёва в первом круге турнира ATP-500 в Дубае. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».