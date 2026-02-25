Скидки
25 февраля главные новости спорта, футбол, ЛЧ, теннис, WTA, ATP, лыжные гонки, баскетбол, НБА, хоккей, КХЛ

«Будё» выбил «Интер» из ЛЧ, Крупицкая выиграла разделку 10 км на ЧР. Главное к утру
Победа «Будё-Глимт» с Хайкиным в составе над миланским «Интером» и сенсационный выход норвежцев в 1/8 финала Лиги чемпионов, победа Евгении Крупицкой на первом лыжном соревновании в текущем году — ЧР-2026 — гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин, победа российского теннисиста Андрея Рублёва в первом круге турнира ATP-500 в Дубае. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Будё-Глимт» с Хайкиным в составе победил «Интер» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  2. Евгения Крупицкая выиграла разделку на 10 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
  3. Андрей Рублёв уверенно обыграл Руае в первом круге турнира ATP-500 в Дубае.
  4. «Атлетико» обыграл «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, у Сёрлота — хет-трик.
  5. «Локомотив» обыграл московское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.
  6. «Ньюкасл» одержал победу над «Карабахом» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  7. «Бруклин» продлил неудачную серию поражением от «Далласа», у Егора Дёмина три очка.
  8. Анастасия Захарова обыграла Мэри Стояну в первом круге турнира WTA-250 в Остине.
  9. Анна Блинкова проиграла Иве Йович в первом круге турнира WTA-250 в Остине.
  10. «Байер» дома не смог победить «Олимпиакос», но вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
