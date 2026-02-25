Зелимхан Бакаев: играть до 35 лет? Я не знаю, доживу ли до завтра

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев отреагировал на вопрос, до какого возраста планирует продолжать карьеру действующего игрока.

— Ты сказал, что тебе скоро 30 лет, а команда молодая. Каково ощущать себя стариком?

— Я не старик! Вообще себя таким не ощущаю. Да и опытных у нас всё-таки хватает и без меня: Комли, Воробьёв, Митрюшкин, Лантратов. На Пукса (Артёма Карпукаса. — Прим «Чемпионата») посмотри! Сколько лет он уже играет. Даже Пиняев уже немолодой!

— Просто Сперцян говорил, что 25 лет ― это страшная цифра. То есть ближе к 30 тоже есть жизнь?

— Нет, конечно, я ощущаю, что время потихоньку подходит, подходит.

— До 35 лет играть не планируешь?

— Я не знаю, доживу ли до завтра (смеётся). Всё будет зависеть от здоровья. Вроде бы я профессионально ко всему отношусь, так что посмотрим, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

