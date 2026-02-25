Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев: играть до 35 лет? Я не знаю, доживу ли до завтра

Зелимхан Бакаев: играть до 35 лет? Я не знаю, доживу ли до завтра
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев отреагировал на вопрос, до какого возраста планирует продолжать карьеру действующего игрока.

— Ты сказал, что тебе скоро 30 лет, а команда молодая. Каково ощущать себя стариком?
— Я не старик! Вообще себя таким не ощущаю. Да и опытных у нас всё-таки хватает и без меня: Комли, Воробьёв, Митрюшкин, Лантратов. На Пукса (Артёма Карпукаса. — Прим «Чемпионата») посмотри! Сколько лет он уже играет. Даже Пиняев уже немолодой!

— Просто Сперцян говорил, что 25 лет ― это страшная цифра. То есть ближе к 30 тоже есть жизнь?
— Нет, конечно, я ощущаю, что время потихоньку подходит, подходит.

— До 35 лет играть не планируешь?
— Я не знаю, доживу ли до завтра (смеётся). Всё будет зависеть от здоровья. Вроде бы я профессионально ко всему отношусь, так что посмотрим, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев
Эксклюзив
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев

Видео: Зелимхан Бакаев забил мяч за «Аль-Вахду» дальним ударом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android