Аталанта — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Йенс Петтер Хёуге побил рекорд всех времён среди норвежских футболистов в ЛЧ

Йенс Петер Хёуге побил рекорд всех времён среди норвежских футболистов в ЛЧ
Нападающий Йенс Петтер Хёуге забил шесть голов за «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов в этом сезоне — это наибольшее количество голов, забитых норвежским игроком за норвежский клуб в одном сезоне КЕЧ/ЛЧ.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

Хёуге по два раза забивал «Тоттенхэму» и «Интеру», а также записал на свой счёт по одному забитому мячу в ворота дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Сити».

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место.

Благодаря домашней победе над «Интером» со счётом 3:1 и успеху в ответной игре (2:1) «Будё-Глимт» стал победителем по итогам двухматчевого противостояния (5:2 по сумме двух матчей) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».

