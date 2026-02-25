«Аталанта» — «Боруссия» Д: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 25 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» (Германия) и «Аталанта» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «шмели» победили со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов дортмундская команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб набрал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.