«Ювентус» — «Галатасарай»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 25 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» (Италия) и «Галатасарай» (Турция). Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «Галатасарай» крупно обыграл «Ювентус» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.