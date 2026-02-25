Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Ювентус — Галатасарай: текстовая трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026 начнётся в 23:00 мск

«Ювентус» — «Галатасарай»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 25 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» (Италия) и «Галатасарай» (Турция). Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
В первом матче «Галатасарай» крупно обыграл «Ювентус» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
