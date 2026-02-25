Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, состоятся заключительные четыре ответных стыковых матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 25 февраля (время московское):

20:45. «Аталанта» (Италия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

23:00. «Ювентус» (Италия) — «Галатасарай» (Турция);

23:00. «ПСЖ» (Франция) — «Монако» (Франция);

23:00. «Реал» (Испания) — «Бенфика» (Португалия).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский клуб «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.