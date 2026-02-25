Бубнов заявил, что Мурад Мусаев сильнее как тренер Леонида Слуцкого и Валерия Карпина

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев сильнее как тренер Леонида Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа» и Валерия Карпина, работающего в сборной России по футболу.

— Александр Викторович, почему все считают Мусаева уровнем ниже Слуцкого или Карпина? Из-за того, что он не играл в футбол? Мусаев воспитал много молодёжи и подвёл её к основе. А также [занимал] от первого до третьего места в РПЛ.

— На мой взгляд, Мусаев сильнее этих тренеров. Однозначно. У меня даже сомнений никаких нет. По всем параметрам, — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.