Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Бенфика: прямая онлайн-трансляция стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск 25 февраля 2026

«Реал» Мадрид — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 25 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» (Испания) и «Бенфика» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
В первом матче «Реал» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
