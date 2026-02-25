Скидки
Главная Футбол Новости

Бакаев — об игре за «Локомотив»: последние три года карьеры ― суета, а здесь стабильность

Бакаев — об игре за «Локомотив»: последние три года карьеры ― суета, а здесь стабильность
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о стабильности выступлений за московский клуб.

— Есть ощущение, что сейчас, в «Локомотиве», ты впервые со времён «Спартака» по-настоящему кайфуешь от футбола. Это так?
— Да, 100% так. Кайфую от всего! Коллектив классный, я стал спокойнее себя ощущать. Последние три года постоянно была какая-то суета: смена команд, смена тренеров – постоянная чехарда. Стабильность в моей карьере отсутствовала. Сейчас я наконец-то её почувствовал. Теперь надо ещё лучше играть.

— Как ощущается эта стабильность? Бывало такое, что засыпал и думал: «Испытываю то, чего давно не испытывал».
— Ну прямо так – нет. Но с момента перехода в «Локомотив» у меня почти всегда хорошее настроение — это главный показатель, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

