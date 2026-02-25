Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Галатасараем»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча стадии плей-офф Лиги чемпионов с «Галатасараем». Матч между командами состоится сегодня, 25 февраля. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:00 мск. В первой игре «Галатасарай» одержал победу со счётом 5:2.

«В некоторые игры не просто играют, их создают. Этот день требует вовлечённости и участия всех, и нам нужен боевой дух наших болельщиков. Мы понимаем, что ситуация непростая, но мы просим их поддержать нас. С ними мы сильнее. Мы будем стараться до самого конца. Нам нужно быть более сплочёнными, чем раньше.

Мы знаем себе цену, нам нужно быть едиными и действовать компактно. Мы должны показать, что то, чем мы занимаемся сейчас, — это не предел наших возможностей», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».