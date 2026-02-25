Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Галатасараем»

Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Галатасараем»
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча стадии плей-офф Лиги чемпионов с «Галатасараем». Матч между командами состоится сегодня, 25 февраля. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:00 мск. В первой игре «Галатасарай» одержал победу со счётом 5:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В некоторые игры не просто играют, их создают. Этот день требует вовлечённости и участия всех, и нам нужен боевой дух наших болельщиков. Мы понимаем, что ситуация непростая, но мы просим их поддержать нас. С ними мы сильнее. Мы будем стараться до самого конца. Нам нужно быть более сплочёнными, чем раньше.

Мы знаем себе цену, нам нужно быть едиными и действовать компактно. Мы должны показать, что то, чем мы занимаемся сейчас, — это не предел наших возможностей», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».

Материалы по теме
Топ-события среды: «Реал» — «Бенфика» в ЛЧ, Медведев — Вавринка, лыжи и регулярка КХЛ
Топ-события среды: «Реал» — «Бенфика» в ЛЧ, Медведев — Вавринка, лыжи и регулярка КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android