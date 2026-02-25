Скидки
Тренер «Будё-Глимт» прокомментировал сенсационный выход клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался о сенсационном выходе клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов. В стыковых матчах плей-офф норвежская команда обыграла миланский «Интер» со счётом 5:2 по сумме двух матчей (3:1 и 2:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

«Если подвести итоги ответного матча с «Интером», то станет ясно, что в первом тайме мы выглядели немного испуганными и встревоженными. В обороне у нас всё было в порядке, но мы просто не решались что-либо сделать с мячом, мы старались как можно скорее от него избавляться.

Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали игру. Игра превратилась в оборонительную борьбу. Мы должны быть честными и признать, что игра развивалась не совсем по нашему сценарию. Однако второй гол, который мы забили, был просто фантастическим. И это уже стало нашем стилем: мы каким-то образом умудряемся собраться в момент, когда нам это больше всего нужно.

Нам пришлось пройти долгий путь, чтобы достичь того, чего мы достигли сейчас. За этим успехом стоит невероятное количество людей. Это отличный вечер для клуба, болельщиков и норвежского футбола. Не будем говорить о целях на будущее», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА со ссылкой на TV2.

