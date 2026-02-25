Скидки
Зелимхан Бакаев объяснил, почему «Локомотив» — гордость российского футбола

Футболист московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, почему считает команду железнодорожников гордостью российского футбола.

— «Локомотив» сейчас на третьем месте – в трёх очках от первого. Но когда говорят о весенней борьбе за титул, все имеют в виду «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, а вас как будто не считают. Почему так? Не обидно?
— Во-первых, мужчины не обижаются. Во-вторых, это не проблема. Пусть не говорят, пусть делают чемпионами кого хотят. Зато мы будем спокойно двигаться от матча к матчу. Наши игроки продолжают расти.

— Ты согласен, что у «Локомотива», с учётом российского костяка, особая миссия в нашем футболе?
— Да, это хороший пример. «Локомотив» все должны воспринимать как гордость российского футбола. И при этом сколько игроков даже ещё не дошли до своего пика! Другим нужен результат прямо сейчас– вот они и вкладывают по € 50 млн за окно. Везут, везут легионеров, а при этом не все выигрывают титул. Мы подаём хороший пример – надо больше верить в наших молодых игроков. Да, какое-то время придётся потерпеть, но зато получить Кисляка, Глебова, Батракова, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

