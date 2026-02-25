Зелимхан Бакаев: Галактионов сказал, чтобы я был лидером среди молодых, подавал им пример

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о главном тренере московской команды Михаиле Галактионове.

— С Галактионовым сразу поймал контакт?

— Да, всё в рабочем режиме. Михаил Михайлович хотел меня видеть в клубе, он россиянин, поэтому всё прошло легко. Когда я вёл переговоры с «Локомотивом», мы с ним общались. Он сказал, что хочет, чтобы я был лидером среди молодых игроков, подавал им пример. Мне всё-таки скоро 30 лет, поэтому много говорили о моих человеческих качествах.

— Как опишешь его как тренера?

— Он три года в «Локомотиве», видно прогресс команды. «Локо» с каждым годом становится лучше. Сейчас мы наблюдаем плоды этой работы. В прошлом сезоне команда играла очень мощно — особенно на старте. Возможно, тогда весной команде не хватило опыта. Сейчас же все ребята его набрались, поэтому должно быть лучше, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.