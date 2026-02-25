Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я такого никогда не испытывал». Зелимхан Бакаев вспомнил период в эмиратской «Аль-Вахде»

«Я такого никогда не испытывал». Зелимхан Бакаев вспомнил период в эмиратской «Аль-Вахде»
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о периоде выступлений в клубе «Аль-Вахда» из ОАЭ.

— Почему Эмираты?
— «Зенит» в России меня бы никуда не отпустил — даже в аренду. Там же понимали мой уровень. Это логично. Если бы я был руководителем, я бы делал то же самое.

— И как тебе там?
— За два месяца три тренера поменялось, представляешь? Я в шоке был. Хотя условия в плане базы и так далее были шикарные. Но футбол… Любая наша топовая команда стала бы в Эмиратах чемпионом с запасом. Ещё жара страшная… Я такого не испытывал никогда. Каждый раз выходил на улицу, будто в баню зашёл. Весь период в Эмиратах получился скомканный.

— А жить тебе там как?
— Идеально. Полный кайф. Если не брать погоду, а условия, то можно быть спокойным за все аспекты жизни, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев
Эксклюзив
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android