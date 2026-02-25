Зелимхан Бакаев: я какой-то Бенджамин Баттон

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, что у него никогда не было проблем с лишним весом.

— У тебя какой рекорд лишнего веса, который ты привозил после отпуска?

— Ни разу не было. Всегда приезжал в форме. Я думал, что с возрастом придёт момент, когда мне будет тяжелее бороться с весом, надо будет начать его скидывать. Но чем старше становлюсь – тем вес ниже становится. Клянусь, не понимаю, как это работает! При этом я ни в чём себе не отказываю. Хочется порадовать себя пирогами ― спокойно беру и ем. Причём, когда я был моложе – я набирал больше. Я какой-то Бенджамин Баттон, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.