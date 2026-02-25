Бакаев ― о красной в Махачкале: косякнул, всех подвёл. Не хотелось на тренировку выходить
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о матче Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1), в котором он получил первую красную карточку в своей карьере.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54' 1:1 Миро – 90+5'
Удаления: нет / Бакаев – 65'
— После какой игры больше всего ругался матом?
— Когда с Махачкалой получил свою первую красную карточку в карьере. Чувствовал, что подвёл команду. Игра неплохо складывалась, а я в такой неудачный момент удалился. Не знаю, как описать, что тогда чувствовал. Косякнул, всех подвёл. Аж не хотелось на следующий день на тренировку выходить. Но команда поддержала, пацаны всё понимали, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
13:20
-
13:15
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:26
-
12:05
-
11:52
-
11:50
-
11:48
-
11:43
-
11:40
-
11:35
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:40
-
10:38
-
10:38
-
10:22
-
10:20
-
10:05
-
09:55
-
09:54
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:24