Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бакаев ― о красной в Махачкале: косякнул, всех подвёл. Не хотелось на тренировку выходить

Бакаев ― о красной в Махачкале: косякнул, всех подвёл. Не хотелось на тренировку выходить
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о матче Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1), в котором он получил первую красную карточку в своей карьере.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

— После какой игры больше всего ругался матом?
— Когда с Махачкалой получил свою первую красную карточку в карьере. Чувствовал, что подвёл команду. Игра неплохо складывалась, а я в такой неудачный момент удалился. Не знаю, как описать, что тогда чувствовал. Косякнул, всех подвёл. Аж не хотелось на следующий день на тренировку выходить. Но команда поддержала, пацаны всё понимали, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

