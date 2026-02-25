Бакаев ― о красной в Махачкале: косякнул, всех подвёл. Не хотелось на тренировку выходить

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о матче Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1), в котором он получил первую красную карточку в своей карьере.

— После какой игры больше всего ругался матом?

— Когда с Махачкалой получил свою первую красную карточку в карьере. Чувствовал, что подвёл команду. Игра неплохо складывалась, а я в такой неудачный момент удалился. Не знаю, как описать, что тогда чувствовал. Косякнул, всех подвёл. Аж не хотелось на следующий день на тренировку выходить. Но команда поддержала, пацаны всё понимали, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.