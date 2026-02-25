Экс-тренер Хайкина Осинькин: Никита — один из главных героев победы «Будё» над «Интером»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о победе «Будё-Глимт» над «Интером» (2:1) в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и отметил вратаря норвежской команды Никиту Хайкина. Осинькин и Хайкин вместе работали в молодёжной команде краснодарской «Кубани» в 2015 году.

«Хайкин как минимум один из главных героев противостояния «Будё-Глимт» с «Интером» в плей-офф Лиги чемпионов. Два раза обыграть такую команду — это уже показатель определённого уровня. Во втором матче Хайкин пропустил только один мяч, когда «Интер» создал очень много. Было несколько по-настоящему качественных сейвов. И даже в моменте с пропущенным голом Никита чуть не спас — мне даже показалось, что мяч не пересёк линию ворот, определить это смогла только техника.

Видно, что Хайкин на своём месте. Он ведёт себя очень уверенно, хорошо играет ногами и вовлечён во все игровые процессы. Очень приятное впечатление. В том, что команда прошла так далеко в Лиге чемпионов, есть большая заслуга Никиты», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.