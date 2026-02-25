Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Экс-тренер Хайкина Осинькин: Никита — один из главных героев победы «Будё» над «Интером»

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о победе «Будё-Глимт» над «Интером» (2:1) в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и отметил вратаря норвежской команды Никиту Хайкина. Осинькин и Хайкин вместе работали в молодёжной команде краснодарской «Кубани» в 2015 году.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

«Хайкин как минимум один из главных героев противостояния «Будё-Глимт» с «Интером» в плей-офф Лиги чемпионов. Два раза обыграть такую команду — это уже показатель определённого уровня. Во втором матче Хайкин пропустил только один мяч, когда «Интер» создал очень много. Было несколько по-настоящему качественных сейвов. И даже в моменте с пропущенным голом Никита чуть не спас — мне даже показалось, что мяч не пересёк линию ворот, определить это смогла только техника.

Видно, что Хайкин на своём месте. Он ведёт себя очень уверенно, хорошо играет ногами и вовлечён во все игровые процессы. Очень приятное впечатление. В том, что команда прошла так далеко в Лиге чемпионов, есть большая заслуга Никиты», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

