«Маленький урок всем нам». Игорь Осинькин — о выступлении «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о выступлении «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов УЕФА этого сезона. Норвежская команда, обыграв «Интер» (5:2 по сумме двух встреч) в плей-офф турнира, вышла в 1/8 финала ЛЧ.

«Будё-Глимт» на слуху уже несколько сезонов. Эту команду немного разбирали, лучших игроков приглашали в разные команды. Ботхейм перешёл в «Краснодар», но так там и не заиграл. Уже несколько лет они хорошо выступают в Европе, а их игроки хорошо востребованы. Случайно дойти до 1/8 финала Лиги чемпионов невозможно — это хорошая работа. Клуб смог заинтересовать и футболистов, и это показывает: даже в чемпионатах ниже уровнем бывают возможности создать интересную команду. На это стоит обращать внимание и всем нам, любителям и специалистам — это маленький урок», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.