Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Маленький урок всем нам». Игорь Осинькин — о выступлении «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о выступлении «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов УЕФА этого сезона. Норвежская команда, обыграв «Интер» (5:2 по сумме двух встреч) в плей-офф турнира, вышла в 1/8 финала ЛЧ.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

«Будё-Глимт» на слуху уже несколько сезонов. Эту команду немного разбирали, лучших игроков приглашали в разные команды. Ботхейм перешёл в «Краснодар», но так там и не заиграл. Уже несколько лет они хорошо выступают в Европе, а их игроки хорошо востребованы. Случайно дойти до 1/8 финала Лиги чемпионов невозможно — это хорошая работа. Клуб смог заинтересовать и футболистов, и это показывает: даже в чемпионатах ниже уровнем бывают возможности создать интересную команду. На это стоит обращать внимание и всем нам, любителям и специалистам — это маленький урок», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

