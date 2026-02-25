Женская сборная России огласила состав команды, которая отправилась на тренировочный сбор

Пресс-служба РФС огласила состав женской сборной России по футболу на учебно-тренировочный сбор. Он пройдёт с 24 февраля по 7 марта в Объединённых Арабских Эмиратах. В конце февраля россиянки сыграют с Танзанией, в начале марта — с Ганой и Гонконгом.

Вратари: Наталья Силина («Краснодар»), Варвара Дудорова («Чертаново»), Виолетта Исайкина («Рубин»).

Защитницы: Наталья Морозова («Спартак»), Валерия Лушникова, Владислава Буткевич, Василиса Лакеева (все – «Локомотив»), Мария Дурнова («Крылья Советов»), Ксения Олексюк, Яна Шолгина (обе – «Рубин»).

Полузащитницы: Зарина Шарифова, Медея Жаркова, Дарина Ишмухаметова (все – «Зенит»), Татьяна Петрова, Надежда Смирнова, Марине Ачоян, Даяна Кишмахова (все – ЦСКА), Алина Шкалова («Чертаново»), Полина Юкляева, Азалия Зальмиева (обе – «Локомотив»), Арина Шуба («Краснодар»).

Нападающие: Татьяна Морина («Крылья Советов»), Кира Петухова («Спартак»).