Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев: недавно думал, прошла ли бы сборная России в Катар. Уверен, что да

Зелимхан Бакаев: недавно думал, прошла ли бы сборная России в Катар. Уверен, что да
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев считает, что сборная России могла бы выйти на ЧМ-2022 в Катаре, если бы не международное отстранение.

— Ты был одним из тех, кто принимал участие в последнем матче сборной России в Сплите. Хотя это было больше похоже на водное поло.
— Да. Там играть получалось только у Модрича, Брозовича и Ковачича.

— Ты иногда возвращаешься в тот день?
— Я размышляю, прошли бы мы стыки. Недавно совсем об этом думал. Я уверен, что мы прошли бы в Катар. Ну, видишь, кого-то отстраняют, кого-то нет. Почему нас так не любят – не знаю, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

