Зелимхан Бакаев: в «Зените» время не дают. Особенно россиянам

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о периоде пребывания в «Зените», куда он перешёл в 2022 году. Игрок принадлежал сине-бело-голубым три года, проведя за это время всего 34 матча во всех турнирах.

— Ты сразу понял, что «Зенит» ― ошибка, когда перешёл?

— Первое время мне было очень тяжело на душе, нужно было время на адаптацию. К тому же я приехал совершенно растренированный. Но я понял, что в «Зените» время не дают, а особенно россиянам. Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство. Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты. Потом поехал в Эмираты, где получил травму, потому что долго был без практики. Только в «Химках» я ощутил, что всё ещё футболист. Можно сказать, что «Химки» меня спасли. Если бы я сразу пошёл в «Локомотив» после «Зенита», мне было бы гораздо тяжелее, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.