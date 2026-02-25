Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев: в «Зените» время не дают. Особенно россиянам

Зелимхан Бакаев: в «Зените» время не дают. Особенно россиянам
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о периоде пребывания в «Зените», куда он перешёл в 2022 году. Игрок принадлежал сине-бело-голубым три года, проведя за это время всего 34 матча во всех турнирах.

— Ты сразу понял, что «Зенит» ― ошибка, когда перешёл?
— Первое время мне было очень тяжело на душе, нужно было время на адаптацию. К тому же я приехал совершенно растренированный. Но я понял, что в «Зените» время не дают, а особенно россиянам. Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство. Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты. Потом поехал в Эмираты, где получил травму, потому что долго был без практики. Только в «Химках» я ощутил, что всё ещё футболист. Можно сказать, что «Химки» меня спасли. Если бы я сразу пошёл в «Локомотив» после «Зенита», мне было бы гораздо тяжелее, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев
Эксклюзив
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android