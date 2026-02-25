«Остались в плюсе». Глава «Зенита» Зырянов подвёл итоги зимней трансферной кампании клуба

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подвёл итоги зимней трансферной кампании клуба. Сине-бело-голубые взяли в аренду нападающего Джона Дурана, приобрели хавбека Джона Джона и защитника Игоря Дивеева. Покинул клуб полузащитник Жерсон.

«Сейчас, в феврале, оценивать итоги зимней трансферной кампании немного преждевременно: всё покажет футбольное поле и наше итоговое место в таблице. Конечно, приобретение любого футболиста – это всегда риск.

Как заиграют новички, как быстро они смогут адаптироваться к новому коллективу, чемпионату, погодным условиям, быту – на все эти вопросы даст ответы только весна. И очень многое будет зависеть не только от клуба, но и от самого игрока, от того, как быстро он сможет разобраться со своими новыми задачами и понять требования нашего штаба. Чем быстрее он это сделает, тем раньше начнёт приносить пользу нашей команде.

В целом зимней кампанией довольны, хоть и не всё задуманное удалось воплотить в жизнь по трансферам и на вход, и на выход. Важно, что с последними у клуба даже получилось финансово остаться в плюсе», — заявил Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.