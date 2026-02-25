Сёмин объяснил победы «Будё-Глимт» над топ-клубами в Лиге чемпионов

Известный российский тренер Юрий Сёмин объяснил победы норвежского «Будё-Глимт» над топ-клубами в Лиге чемпионов УЕФА. На стадии плей-офф «Будё-Глимт» обыграл «Интер» и вышел в 1/8 финала турнира.

«На мой взгляд, результаты «Будё-Глимт» — уже не сенсация. Это команда, которая за последнее время обыгрывала «Рому», «Манчестер Сити», «Атлетико» Мадрид, хорошо играла с «Тоттенхэмом». А теперь две подряд победы над «Интером». «Будё» — необычная команда, очень дисциплинированная и хорошо физически подготовленная. У них есть преимущество в виде поля — всё-таки в Лиге чемпионов на синтетике играют не многие.

А ещё одно преимущество «Будё-Глимт» — чемпионат, ведь Норвегия не перешла на систему «осень-весна». И сейчас, когда приходят важные матчи еврокубков, большинство команд сталкиваются с тяжёлым календарём — много матчей через два на третий. За два дня до поражения от «Будё-Глимт» тот же «Ман Сити» играл в АПЛ, «Интер» тоже проводил матч в Серии А. А «Будё-Глимт» полноценно готовится, находит товарищеские игры — к матчу с «Интером» они готовились в Испании. И мы увидели их физическую готовность — суммарно они пробежали 122 километра за матч! Никто из Лиги чемпионов за последние время такого не проделывал, это громадный показатель. Поэтому «Будё-Глимт» успевал и атаковать, и обороняться большими силами. Для меня победа норвежцев над «Интером» закономерна.

Тем более что там есть игроки высочайшего уровня. Хайкин — лидер команды, который выручает даже в безнадёжных ситуациях. Есть капитан команды Берг, руководящий всей игрой, великолепные нападающие. Мы увидели растерянный «Интер», у них совсем не было сил, хоть по составу они и сильнее. «Манчестер Сити» дважды обыграть — чересчур сложно, а пройти «Спортинг» — вполне реально для «Будё-Глимт», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.